Prefeitura inicia reforma da ala 3 e da UTI do Hospital Municipal

A prefeitura de Americana iniciou nesta quarta-feira (24) a reforma da ala 3 e da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi (HM). A reforma terá um custo total de R$ 833.419,34 e será feita por meio de convênio com o Ministério da Saúde. A previsão do término das obras é de 180 dias.

A UTI será ampliada, passando de oito para dez leitos de internação, sendo um para isolamento. Serão executados banheiros acessíveis na área de isolamento e na área de atendimento coletivo. Também será instalado aparelho de ar-condicionado central por meio de recursos próprios municipais, ao custo de R$ 345 mil.

Tanto na ala 3 quanto na UTI haverá substituição do piso, forro, luminárias, bate-macas e portas internas. Será instalada manta vinílica no piso das áreas de observação, circulação e conforto médico. Os forros serão de gesso acartonado, com luminárias em led embutidas. Os banheiros serão ampliados, tornando-os acessíveis aos portadores de deficiência. E em todas essas áreas também será aplicada uma nova pintura.

Serão substituídos os revestimentos dos banheiros, expurgo, depósito de materiais de limpeza (DML) e posto de enfermagem, que também receberão novas peças sanitárias, bancada em aço inox, torneiras e chuveiro.

Também haverá ainda a substituição das redes elétrica e hidráulica, de acordo com a legislação vigente, bem como as redes de gases medicinais, com a instalação de réguas hospitalares nos leitos.

“Estou feliz por iniciarmos a reforma da Ala 3 do Hospital Municipal. Nós estamos trabalhando para que todos tenham uma saúde de qualidade, e em um primeiro momento estivemos focados no combate à Covid e agora, com as demais melhorias fundamentais. Em breve teremos os ambientes renovados e com muito mais conforto”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Tenho certeza de que o munícipe vai gostar ao ver essa ala toda reformada. Precisamos desse espaço, a obra está a todo vapor e é isso que a gente precisa”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

“É mais um espaço que será totalmente revitalizado, o que irá resultar num ambiente mais acolhedor e confortável, além de melhorar o aspecto visual da ala. São melhorias estruturais necessárias e vamos também alocar mais recursos humanos para que o Hospital Municipal volte a ser a referência à população de Americana”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A gente pede a compreensão de todos para a execução das melhorias, que estão sendo executadas a partir de um planejamento minucioso para que os pacientes continuem sendo acolhidos. Com a Ala 3 concluída será possível qualificar ainda mais o atendimento prestado pelo Hospital Municipal, disse a superintendente do hospital, Lilian Godoy.