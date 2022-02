Prefeitura propõe reajuste de 13% no salário e R$730 de cesta para servidores

Foto: Will Moreira

Foto: Will Moreira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana recebeu na tarde desta quarta-feira(16), representantes do Sindicato dos Servidores Públicos de Americana.

Durante o encontro, o prefeito propões o reajuste de 13% na folha de pagamento dos funcionários públicos e o valor de R$ 120 na cesta de alimentação. Com isso o valor do cartão alimentação passaria a ser de R$730.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Fizemos todas as contas necessárias nos últimos dias para chegarmos a este índice, que mantém o nosso compromisso de valorização dos funcionários e com a responsabilidade financeira do nosso município”, afirmou Chico Sardelli.

A proposta foi recebida pelo presidente do SSPMA que deve remeter o valor à aprovação da categoria. A decisão dos servidores deve ser comunicada ao prefeito na tarde desta quinta-feira(17).

Se for aprovada pela categoria, o projeto de lei que regulamenta o reajuste deve ser votado em sessão extraordinária da Câmara Municipal na segunda-feira(21), em primeira discussão.