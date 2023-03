Prefeitura vai pavimentar os bairros Vila Vitória e Vila Nova Esperança

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana vai pavimentar os bairros Vila Vitória e Jardim Nova Esperança, onde vivem centenas de famílias associadas à ASTA (Associação dos Sem-Teto de Americana). O processo licitatório para a execução da obra foi publicado, nesta sexta-feira (03), no Diário Oficial do Município.

Serão investidos R$ 1.684.997,94, sendo R$ 1.078.213,92 (Vila Nova Esperança) e R$ 600.433,74 (Vila Vitória) na pavimentação asfáltica de 8.676 metros quadrados de vias, com recurso de R$ 1.000.000,00 destinado pelo deputado estadual Delegado Olim (PP), intermediado pelo secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto. A contrapartida da Prefeitura de Americana será no valor de R$ 684.997,94.

A pavimentação será feita nas seguintes ruas:

Vila Vitória: Avenida Asta 1 e Rua Francisco Cano Sanches

Vila Nova Esperança: Rua Irmã Dorothy Mae Stang, Rua Madre Tereza de Calcutá e Rua Olga Benario Prestes.

Além da aplicação da massa asfáltica, as ruas e avenidas receberão a preparação do solo, como limpeza, terraplenagem, construção de guias e sarjetas. No Vila Nova Esperança, também será executada a construção de galerias pluviais.

“Esses bairros esperam pela pavimentação há mais de vinte anos. Chegou a hora, graças ao trabalho sério que estamos fazendo. Estamos investindo muito para melhorar a pavimentação e também levar asfalto aos quatro cantos da cidade”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Estamos muito felizes com mais esse grande avanço na infraestrutura de nossa cidade, o que vai impactar diretamente na qualidade de vida dessas pessoas”, concluiu o vice Odir.

“É mais um avanço em infraestrutura e mobilidade urbana para a população dessas regiões. Um desejo antigo dos moradores e investimentos essenciais que estão sendo realizados graças ao trabalho do nosso prefeito Chico Sardelli e Odir Demarchi”, comemorou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O processo para a viabilização dos recursos foi realizado pela Secretaria de Gestão de Convênios da Prefeitura de Americana, sob a coordenação do secretário Vinícius Zerbetto.

