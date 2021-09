------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Rodovia Anhanguera, em Limeira, foi liberada na manhã desta quinta-feira(9). A informação foi confirmada pela Polícia Militar Rodoviária e pela CcrAutoban.

De acordo com a PMR, o trânsito no quilômetro 147 da via foi liberado depois das 8h após negociação com os caminhoneiros.

Ontem(8), caminhoneiros favoráveis ao governo do presidente Jair Bolsonaro e a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal fecharam rodovias em todo o país.