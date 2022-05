Rodoviária terá R$ 1,5 milhão para reforma

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana deve receber R$ 1,5 milhão do Governo do Estado para a realização de uma reforma no Terminal Rodoviário Francisco Luiz Bendilatti. A verba foi divulgada nesta quinta-feira(12), pela vereadora Nathália Camargo(Avante).

A informação foi confirmada pela prefeitura, porém o dinheiro ainda não está disponível.

Por meio de nota, o executivo confirmou a sinalização do repasse, porém ainda é necessário o envio de toda a documentação e apresentação do projeto de modernização.

“Foi liberado no sistema do Governo do Estado para que o município faça o cadastramento do pedido e, agora, está em processo administrativo de viabilização. Após essa etapa, o termo de convênio será assinado e, posteriormente, aberto processo licitatório”, informou a prefeitura.

“A rodoviária recebe diariamente um fluxo de pessoas muito grande e ela não está em boas condições estruturais. Fico muito feliz em ter conseguido essa verba para a reforma e modernização da rodoviária. Mais uma boa notícia para a cidade de Americana”, disse a vereadora.