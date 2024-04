Rodovias Anhanguera e dos Bandeirantes serão totalmente recapeadas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A CCR AutoBAn inicia em 1º de maio as obras de recuperação de pavimento de todas as rodovias do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. As intervenções acontecem nos 316 quilômetros administrados pela concessionária por meio do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, entre São Paulo e Cordeirópolis, e incluem, além da Via Anhanguera (SP-330) e da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), a Rodovia Adalberto Panzan (SPI-102/330), em Campinas, e o trecho de dois quilômetros da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300), em Jundiaí. O investimento é de R$ 1 bilhão, duração prevista de 24 meses e geração de 520 vagas de emprego, entre diretos e indiretos.

Neste momento, a concessionária está mobilizando as equipes, o que inclui, principalmente a realização de treinamentos dos times operacionais e também os testes de equipamentos que serão utilizados na obra.

Para o novo pavimento, a concessionária irá aplicar o asfalto-borracha em aproximadamente 2.100 quilômetros de faixas. A solução, tradicionalmente utilizada pela CCR AutoBAn, une conforto e segurança viária à destinação correta de resíduos. Este tipo de pavimento utiliza pó de pneu moído na sua composição, o que diminui o nível de ruído, aumenta a aderência dos pneus, tornando a viagem mais confortável e segura para os motoristas. Além disso, ele tem maior durabilidade e resistência ao desgaste, diminuindo a necessidade de intervenções ao longo do tempo, o que na prática aumenta a vida útil do pavimento e reduz as intervenções para manutenção.

Ao longo do período das obras, até 13 equipes estarão atuando simultaneamente em diversos trechos do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. Nas regiões de maior volume de tráfego, principalmente entre São Paulo e Campinas, os trabalhos serão realizados predominantemente no período noturno, das 22 às 5h, para melhorar o conforto do cliente durante as obras. Com o objetivo de oferecer uma viagem tranquila e segura, haverá reforço da sinalização em todo o trecho impactado.

“Esta é uma obra relevante e busca garantir que os clientes do Sistema Anhanguera-Bandeirantes tenham sempre a melhor experiência ao trafegar pelas nossas rodovias. Estamos empenhados para que ao longo dos próximos 24 meses os impactos sejam os menores possíveis, de maneira a conciliarmos a fluidez de tráfego e conforto à realização das obras”, explica Keller Rodrigues, Gerente de Operações da CCR AutoBAn. “Este é um tipo de intervenção em que os clientes percebem as melhorias à medida que as frentes de trabalho avançam”, completa.