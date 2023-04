Sam’s Club tem os ovos de páscoa mais baratos da cidade, mostra pesquisa do Procon

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Procon de Americana realizou uma pesquisa de preços de ovos de páscoa e caixa de chocolate nos dias 29 e 30 de março, levando em consideração compras online, sem inclusão do valor do frete e eventuais promoções vinculadas às regras do site. A variação percentual nos preços foi de 10,01% chegando até 44,54%.

O Sam’s Club aparece com o maior número de preços mais baixos entre os ovos e chocolates. Dos 11 itens pesquisados, 5 estão mais baratos na rede. também fizeram parte do levantamento os supermercados São Vicente, Pague Menos, Brait e Savegnago.



A maior diferença foi na caixa de bombons especialidades da Nestlé de 251 gramas, cujo preço varia de R$ 8,98 a R$ 12,98, ou seja, 44,54%. Já o Ferrero Rocher ao leite 365g apresentou a menor diferença entre os ovos, com preços que variam de R$ 99,90 a R$ 109,90, um percentual de 10,01%.

“O Procon sempre orienta as pessoas a realizarem pesquisa de preços antes de consumar a compra. Dessa maneira, podem economizar dinheiro e, até mesmo, comprar mais produtos se for do interesse do consumidor”, disse o diretor do Procon, Estevão Luis Cardoso Pavan.

