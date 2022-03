Secretaria de Planejamento discute plano de mobilidade urbana em audiência

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Americana realiza, no dia 28 de março, às 19 horas, uma audiência pública que se configura como o primeiro passo para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. A discussão ocorrerá no plenário Doutor Antonio Alvares Lobo, na Câmara Municipal.

“Trata-se de uma audiência importante, na qual serão apresentados os resultados dos trabalhos desenvolvidos pela equipe da Seplan e demais orgãos envolvidos, juntamente com o Sebrae, na primeira etapa do estudo para a elaboração do plano de mobilidade urbana do município. Serão apresentadas as informações e dados colhidos e inseridos no trabalho até então”, afirmou o secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolin.

Após a abertura do evento, serão realizadas a conceituação do plano de mobilidade urbana e a apresentação das características do município de Americana. Em seguida, o debate será aberto para a participação dos presentes.

A Câmara Municipal fica na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, nº 1835, Jardim Mirian.