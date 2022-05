Sectur reforma recintos de aves do Parque Ecológico

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) de Americana concluiu, nesta sexta-feira (13), a reforma dos recintos das aves Ararajubas e Príncipe-negro, “moradoras” do Parque Ecológico Municipal “Cid Almeida Franco”.

Os espaços passaram por uma readequação completa, incluindo a troca das telas, reforma dos portões de acesso, pintura da estrutura de ferro, pintura total do recinto, instalação dos tanques de água servida, colocação dos guarda-corpos, troca total do calçamento e ambientação interna com areia lavada, e ajardinamento no entorno do recinto.

Além disso, em abril, a sinalização de solo das vagas de estacionamento de veículos foi reforçada com nova pintura. “Estamos sempre cuidando do Parque Ecológico com muito carinho para que a visitação ao local seja um momento de confraternização e aprendizado”, declarou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

As melhorias foram custeadas com recursos obtidos por meio da cobrança de bilheteria para a visitação ao parque.

O Parque Ecológico Municipal fica na Avenida do Brasil nº 2525, no bairro Jardim Ipiranga e o horário de funcionamento é de quarta a domingo, das 8h às 16h. Os ingressos custam R$ 4 para pessoas de 12 a 59 anos, e R$ 2 para crianças de 6 a 11 anos acompanhadas de um adulto. Estudantes também pagam meia. Menores de 5 anos, maiores de 60 e pessoas com deficiência não pagam o ingresso.

Além disso, durante um fim de semana do mês, moradores de Americana estão isentos do pagamento. Para ter direito ao benefício, é necessário apresentar na bilheteria do Parque um comprovante de endereço recente no próprio nome, juntamente com um documento oficial com foto.