Segurança de bar é esfaqueado em Americana

O segurança de um bar localizado na Rua Igaratá, em Americana, foi esfaqueado na noite deste domingo(22). Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com o registro da Polícia Militar, o segurança do “Dolores House” percebeu que um homem que aparentava estar embriagado estava urinando próximo a entrada do local.

Ao ser repreendido pelo segurança, o homem iniciou uma discussão, momento em que foi até o carro. Ao retornar, ele retirou um canivete do moletom e feriu o funcionário do bar. Ele sofreu um corte na lateral esquerda do tronco.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para o Pronto-Socorro “Dr. Afonso Ramos”, em Santa Bárbara, onde foi feito o primeiro atendimento. Em seguida ele foi transferido para o Hospital de Santa Bárbara para realização de exames.

O caso foi registrado no Plantão Policial de Americana como lesão corporal, ameaça e ato obsceno. O acusado foi liberado em seguida.