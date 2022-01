SENAI de Santa Bárbara abre inscrições para cursos gratuitos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Estão abertas as inscrições para diversos cursos gratuitos no SENAI “Alvares Romi”. Estão disponíveis vagas para as áreas de Alimentos, Corte e Costura, Eletricidade, Tecnologia da Informação e Mecatrônica.

Para se inscrever o aluno deve ter no mínimo 18 anos de idade e completado a 6ª série ou o 7º ano do Ensino Fundamental. As vagas são limitadas e por ordem de registro de interesse.

Os interessados devem se inscrever pelo link https://forms.office.com/r/0fvi2REA9S. A vaga estará garantida após contato do SENAI via telefone ou e-mail para efetivar a matrícula. A iniciativa tem o apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

O SENAI segue todos os protocolos de segurança sanitários previstos por conta da pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19) para receber os alunos. A unidade está localizada na Rua Vereador Sergio Leopoldino Alves, 500, Distrito Industrial. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3499-1477.

Confira abaixo a relação completa dos cursos disponíveis:

Alimentos:

Fabricação de Ovos de Páscoa e Bombons – Presencial

28/03 a 05/04, das 8 às 12 horas – 2ª a 6ª feiras

28/03 a 05/04, das 13h30 às 17h30 – 2ª a 6ª feiras

Fabricação de Pizzas e Salgados Assados – Presencial

06/04 a 05/05, das 8 às 12 horas – 2ª a 6ª feira

06/04 a 05/05, das 13h30 às 17h30 – 2ª a 6ª feira

Sobremesas e Bolos no pote – Presencial

09/05 a 17/05, das 8 às 12 horas – 2ª a 6ª feira

09/05 a 17/05, das 13h30 às 17h30 – 2ª a 6ª feira

Fabricação de Cupcakes e Bolos Caseiros – Presencial

18/05 a 25/05, das 8 às 12 horas – 2ª a 6ª feira

18/05 a 25/05, das 13h30 às 17h30 – 2ª a 6ª feira

Fabricação de Panetones e Doces Natalinos – Presencial

30/05 a 07/06, das 08 às 12 horas – 2ª a 6ª feira

30/05 a 07/06, das 13h30 às 17h30 – 2ª a 6ª feira

Corte e Costura:

Modelagem de Roupas – Modelos de Vestidos – Presencial

07/02 a 21/03, das 18 às 22 horas – 2ª a 5ª feira

Modelagem de Roupas – Saia, Shorts e Calças femininas – Presencial

21/03 a 27/04, das 18 às 22 horas – 2ª a 5ª feira

Modelagem de Roupas – Bermudas e Calças Masculinas – Presencial

02/05 a 07/06, das 18 às 22 horas – 2ª a 5ª feira

Eletricidade:

Reparação em Instalações Elétricas Residências – Presencial

07/02 a 21/03, das 18 às 22 horas – 2ª a 5ª feira

Automação Predial – Instalação de Sistemas Automatizados – Presencial

21/03 a 27/04, das 18 às 22 horas – 2ª a 5ª feira

Pequenos Reparos em Edificações – Elétrica – Presencial

02/05 a 07/06, das 18 às 22 horas – 2ª a 5ª feira

Tecnologia da Informação:

Técnicas de Reparo e Configuração de Computadores – Presencial

07/02 a 21/03, das 18 às 22 horas – 2ª a 5ª feira

Desenvolvimento de Aplicativos para Android – Presencial

21/03 a 19/04, das 18 às 22 horas – 2ª a 5ª feira

Desenvolvedor de Aplicativos Mobile em Kotlin – Presencial

07/03 a 16/05, das 18 às 22 horas – 2ª, 3ª e 5ª feira

Programação JAVA – comparar conteúdo – Presencial

19/03 a 02/07, das 07h30 às 16h30 – Sábados

Programação de Banco de Dados – Presencial

19/03 a 02/07, das 7h30 às 16h30 – Sábados

Desenvolvimento Front-End com HTML 5, CSS3 e JAVASCRIPT – Presencial

17/05 a 26/07, das 18 às 22 horas – 2ª, 3ª e 5ª feira

Criação de Página de Web com Marketing Digital – Presencial

19/05 a 29/09 – das 18 às 22h – 4ª, 5ª e 6ª feira

Mecatrônica:

Introdução à Robótica – Presencial

09/03 a 18/05, das 18 às 22 horas – 4ª, 5ª e 6ª feira