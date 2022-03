SENAI de SBO abre inscrições para curso gratuito de ovos de páscoa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O SENAI “Alvares Romi” está com inscrições abertas para o curso gratuito de fabricação de ovos de páscoa e bombons. A oportunidade de qualificação pode gerar renda com a proximidade da Páscoa. São duas turmas, de 14 a 22 de março e de 21 a 29 de março, com duas opções de locais, no CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) IV, no Conjunto Roberto Romano e Emefei “Antonia Fagnoli Furlan”, no 31 de Março. O curso tem sete dias de duração e acontece de segunda a sexta-feira. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de registro de interesse.

Para participar o aluno deve ter no mínimo 18 anos de idade e ter completado a 6ª série ou 7º ano do Ensino Fundamental. Os interessados deverão entrar em contato via WhatsApp (19) 99891-2694 ou ir até o local do curso fazer a matrícula com RG, CPF, comprovante de endereço e histórico escolar.

Confira os locais e horários:

CRAS IV

Rua Jorge Juventino de Aguiar, 75 – Conjunto Roberto Romano

2ª a 6ª feira, das 12h30 às 16h30

Emefei “Antonia Fagnoli Furlan”

Rua Gal. Couto Magalhães, 215 – 31 de Março

2ª a 6ª feira, das 18 às 22 horas

Turma 1: 14 a 22 de março

Turma 2: 21 a 29 de março