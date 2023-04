Subadutora rompe e prejudica o abastecimento na região do Jardim Ipiranga

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana informou o rompimento, neste sábado (1), de uma subadutora, na altura do cruzamento das ruas Vital Brasil e Gonçalves Dias, que abastece o reservatório de passagem localizado no Jardim Ipiranga.

As equipes da autarquia estão providenciando o reparo, trabalho que deve ser concluído até o fim desta manhã.

