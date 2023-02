------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Supermercado Dia encerrou as atividades da sua unidade da Rua Carlos Gomes, nas proximidades da Avenida Campo Salles, em Americana.

As portas do local estão fechadas há cerca de 15 dias com uma placa escrito “fechado hoje”.

Com o fechamento, a loja mais próxima passa a ser a da Avenida Iacanga. Em dezembro de 2019 o Dia fechou a unidade da Avenida Nossa Senhora de Fátima.