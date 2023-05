TCE emite parecer favorável à aprovação das contas de 2021 de Chico Sardelli

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu, nesta terça-feira (9), parecer favorável à aprovação das contas anuais, referentes ao exercício de 2021, da Prefeitura Municipal de Americana, pelo cumprimento dos principais índices legais e constitucionais.

O parecer favorável é de relatoria do conselheiro Robson Marinho. O documento aponta superávit de 14% na execução orçamentária e atesta resultados positivos em diversas áreas.



Na educação, Americana investiu 27,21% do orçamento, enquanto o previsto na Constituição é 25%. Na saúde, foram investidos 27,58% do orçamento, enquanto a exigência é de 15%. Além disso, os gastos com folha de pagamento ficaram na casa de 43,46%, sendo que o limite da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) é 54%.

“Isso é um trabalho de responsabilidade, de equipe, que envolve diversos setores da Administração Municipal, por isso, eu, o vice-prefeito Odir Demarchi e a população de Americana agradecemos e parabenizamos todos os envolvidos pelo resultado, nas pessoas da Simone Bruno, secretária de Fazenda, do Hugo Troly, secretário de Negócios Jurídicos, e do procurador Eduardo Mongelli. Nós temos atuado com os pés no chão e com muita transparência e quem atesta isso, agora, é o Tribunal de Contas”, afirmou.

O prefeito destacou ainda a importância do bom resultado em meio ao período mais grave da pandemia da Covid-19. “Tivemos um agravamento da pandemia da Covid-19 em 2021 e isso trouxe muitos reflexos negativos na economia do país, mas conseguimos, em Americana, fazer uma gestão eficiente e responsável, que trouxe bons frutos”, disse Chico.

