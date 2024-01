Thiago Brochi pede mais pontos de hidratação na Avenida Brasil e no Jardim Botânico

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), protocolou uma indicação na secretaria da Casa solicitando que a prefeitura amplie o número de bebedouros ao longo da Avenida Brasil e realize a manutenção dos já existentes. Pede, ainda, que instale mais pontos de hidratação no Jardim Botânico “Prefeito Carroll Meneghel”.

Segundo relatos ouvidos pelo vereador, a avenida conta com alguns bebedouros espalhados, mas devido às altas temperaturas provocadas pela onda de calor e o consequente aumento do uso é necessária a manutenção e ampliação.

“A Avenida Brasil é um importante local de uso da população para a prática de exercícios físicos”, destaca Brochi. “Desde o final do ano passado também solicitamos para reforçar os pontos de água no Jardim Botânico e na região do bairro Terramérica, onde muitas pessoas praticam caminhada, corrida e ciclismo”, completa.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária marcada para a próxima terça-feira, dia 23, para o posterior encaminhamento ao Poder Executivo.