Thiago Martins constata vandalismo na quadra poliesportiva do Jaguari

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), visitou no sábado (5) a quadra poliesportiva do Parque Residencial Jaguari e constatou que o local foi vítima de vandalismo. Segundo Martins, o espaço apresentava portão quebrado, tabelas de basquete destruídas, redes das traves rasgadas e alambrado danificado em diversos pontos, além do acúmulo de lixo.

Inaugurada há menos de seis meses em um espaço que anteriormente era conhecido pelos moradores da região como “buracão”, que sofria com o descarte irregular de lixo e entulho, a quadra foi uma contrapartida do setor privado sem uso de dinheiro público.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

“Fiquei muito triste de ver a situação desse local, entregue à população há tão pouco tempo. A região carecia de um espaço de lazer e em parceria com a iniciativa privada conseguimos essa conquista sem nenhum custo para os cofres públicos”, comentou Martins.

O parlamentar informou que irá solicitar as manutenções necessárias para a secretaria de Esportes. “Espero que os frequentadores do local, bem como a população do entorno, ajudem a cuidar e não deixem a quadra ser destruída novamente”, concluiu.