Uber começa a fazer viagens com motos em Americana

A Uber lança hoje viagens com o Uber Moto em Americana. Com a chegada da nova modalidade na cidade, os usuários do app poderão se deslocar de motocicleta por um preço menor do que o do UberX.

Todas as viagens feitas com a Uber – incluindo agora também o Uber Moto – incluem, entre outras medidas, a checagem de antecedentes dos parceiros e dão aos usuários a possibilidade de compartilhar com seus contatos a placa, a identificação do condutor e sua localização no mapa, em tempo real.

Além de Americana, a partir dessa sexta-feira, o Uber Moto será lançado também em mais 37 cidades brasileiras. A modalidade desembarcou no país em novembro de 2020 por Aracaju e já está presente em outros 45 municípios brasileiros.

“As viagens de moto que são feitas pelo aplicativo da Uber têm tido como uso constante os deslocamentos de última milha, o chamado last mile, interligando os usuários da plataforma a modais de transporte, como as estações de ônibus, trens e metrô das cidades. Temos visto que esse é um tipo de uso muito pertinente para as viagens de moto, já que muitas vezes o trecho pode ser cansativo para ir a pé e curto para uma viagem de carro”, afirma Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil.

Para se cadastrar no aplicativo da Uber e dirigir na nova modalidade, o motociclista parceiro precisa ter CNH com a observação de atividade remunerada (EAR). Entregadores parceiros que usam motocicleta e já estão cadastrados no Uber Eats podem optar por também fazer viagens de Uber Moto.