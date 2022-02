Inmet emite alerta de perigo para chuvas intensas no Sudeste até terça-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os quatro estados da Região Sudeste devem enfrentar chuvas intensas até a madrugada da próxima terça-feira (8). Em algumas áreas, o acumulado de chuva pode ultrapassar os 150 mm. O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que classifica o grau de severidade das chuvas como perigoso.

No estado de São Paulo, as áreas de atenção abrangem a Região Macrometropolitana, o Vale do Paraíba e as localidades em torno de Presidente Prudente, Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Araçatuba, Marília, Assis e Bauru.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Defesa Civil Nacional ressalta que está monitorando a situação e que já notificou as regiões mais possivelmente afetadas (confira abaixo). As autoridades municipais e a população devem ficar atentas, pois os temporais podem causar alagamentos, inundações, enxurradas e deslizamentos de terra em áreas de encosta. Um dos fenômenos climáticos responsáveis pelas fortes chuvas no Sudeste é a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, explica as ZCAS. “É um corredor de umidade que fica posicionado e que mantém essas chuvas constantes. Quando se formam essas ZCAS, elas causam de três a cinco dias de chuva, é uma característica. Ela proporciona chuvas fracas, moderadas, em alguns momentos fortes, e vai acumulando essas chuvas que, por mais que fique um ou dois dias sem chover, mas o fato de nos últimos dias já ter esse acumulado mantém os alagamentos e transbordamentos”, detalha.

Segundo o Inmet, é possível a formação de uma nova ZCAS entre segunda (7) e terça-feira (8). Dessa vez, o fenômeno ficará sobre o estado de Minas Gerais, mas também terá reflexos em partes do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná.

O órgão pede atenção especial para as faixas leste e nordeste de São Paulo, o que inclui áreas da Serra do Mar e o litoral, Minas Gerais (exceto o Vale do Mucuri e Jequitinhonha, região Serrana e centro-sul do Rio de Janeiro, e centro-sul do Espírito Santo.