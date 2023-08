Trânsito na região do portal será desviado para montagem do Roteiro Gastronômico

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A montagem da estrutura do Roteiro Gastronômico começa na próxima segunda-feira (21) e os motoristas devem ficar atentos às interdições que serão necessárias na região do Portal. A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Sosu) de Americana fechará e sinalizará o local, a partir desta segunda-feira (21), às 7h. O trânsito será desviado para as Ruas São Gabriel e Orlando Dei Santi. O evento faz parte da programação especial de aniversário de 148 anos de Americana – “Americana voltou a sorrir”.

A Avenida Antônio Pinto Duarte (entre a Rua São Paulo e a Avenida Unitika), ficará interditada durante a montagem do evento. Nos dias do “Roteiro Gastronômico de Americana”, ficará fechada a Avenida Antônio Pinto Duarte (entre a Rua São Vito e a Avenida Unitika).

O “Roteiro Gastronômico de Americana” acontece nos dias 25, 26 e 27 de agosto, dia do aniversário de 148 anos de Americana, na região do Portal de entrada da cidade, à Avenida Antônio Pinto Duarte, e o público poderá doar 1kg de alimento na entrada. Na sexta-feira (25) as atrações serão das 17h às 22h; no sábado (26), das 15h às 22h e no domingo (27), do meio-dia às 21h. A programação musical completa está disponível no site americana.sp.gov.br.

Remodelação Viária

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) de Americana está finalizando as obras da Remodelação Viária na região do Portal de entrada da cidade, com a concretagem do passeio público, a instalação das luminárias dos novos postes públicos, dos últimos semáforos e do paisagismo, com o plantio de grama. A entrega oficial está agendada para o dia 31 de agosto, às 17 horas.

A Prefeitura de Americana está investindo R$4.114.565,86 nas obras da Remodelação Viária, provenientes de crédito do Desenvolve SP. O recurso foi intermediado pelo deputado estadual e presidente da Alesp, André do Prado, e pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris. Toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

O projeto contempla a remodelação da geometria da rotatória, instalação de quatro conjuntos semafóricos, iluminação pública, pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico das Avenidas São Gabriel, Antônio Pinto Duarte e Orlando Dei Santi, no trecho que compreende as obras, passeio público, acessibilidade, paisagismo e execução de rede de drenagem.