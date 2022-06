UBS da Mathiensen será entregue na segunda-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana vai entregar a UBS (Unidade Básica de Saúde), “Dr. Oswaldo Cruz”, do bairro Vila Mathiensen, na próxima segunda-feira (6), às 16 horas. O prédio fica localizado na rua das Alfazemas, 316

A unidade vai realizar mensalmente uma média de 900 consultas e 1.530 procedimentos básicos em saúde, como curativos, aplicações de vacinas, testes de glicemia, aferição de pressão arterial, exames de Papanicolau e outros exames laboratoriais, além de procedimentos odontológicos.

A equipe da unidade é constituída por 28 profissionais, sendo três médicos clínicos, um ginecologista, três pediatras, um hebiatra, dois dentistas, quatro enfermeiros, um farmacêutico, três recepcionistas, um agente de saúde, um auxiliar de odontologia, sete técnicos de enfermagem e um servente hospitalar.

A UBS passou por ampla reforma, realizada por meio de emenda parlamentar do ex-deputado estadual e atual chefe da Casa Civil do Estado de São Paulo, Cauê Macris, no valor de R$ 200 mil.

A reforma contemplou a substituição do telhado mais antigo, de aproximadamente 165 m², por telhas metálicas com a construção de platibanda (moldura de alvenaria); revisão do sistema de calhas; troca de algumas portas que estavam danificadas, assim como os reservatórios de água; instalação de piso cerâmico na área de serviço; reformulação da farmácia com instalação de balcão de atendimento voltado para a Rua das Alfazemas, pintura geral interna e externa e também das esquadrias, identificação visual interna e externa, além da substituição das luminárias.