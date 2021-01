URGENTE: Eficácia da vacina CoronaVac é de 78%

A vacina CoronaVac, desenvolvida pelo Butantan em parceria biofarmacêutica chinesa Sinovac é de 78%. O número deve ser apresentado pelo governo do Estado, nesta quinta-feira(7), às 12h45, em uma coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

O número foi divulgado pelo Governo do Estado de São Paulo. De acordo com as informações, a eficácia em casos leves é de 78% e de 100% em casos graves, moderados e de internação hospitalar. O registro emergencial e definitivo da vacina deve ser encaminhado ainda nesta quarta para a ANVISA- Agência de Vigilância Sanitária.

Jean Gorinchteyn, secretário de Saúde de São Paulo, confirmou o início da imunização em São Paulo contra a Covid-19 para o próximo dia 25 de janeiro. A divulgação da reclassificação do Plano São Paulo que seria feita hoje, foi adiada para sexta-feira(8).