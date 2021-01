Uso de luvas não é obrigatório na vacinação contra covid-19

Nos últimos dia uma dúvida tomou conta das redes sociais. O início da vacinação fez com que as pessoas questionassem a falta de luvas nos profissionais que estão executando a vacinação contra o novo coronavírus. A imunização começou no domingo(17), após a aprovação da CoronaVac.

Mas afinal, os profissionais não são obrigados a utilizar luvas para o manuseio das vacinas? A resposta é não.

De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), o uso das luvas deve ser feito somente com indicações específicas, como vacinadores com lesões cutâneas, presença de lesão no local de aplicação ou nas raras situações que envolvam contato com fluidos corporais do paciente. Se usadas, devem ser trocadas entre os pacientes, associadas à adequada higienização das mãos.

O uso das luvas é substituído pela higienização das mãos que deve ser feita a cada vacinação com álcool gel 70% e a cada 05 (cinco) vacinações a lavagem com água e sabão. O braço do paciente também deve ser assepsiado com álcool para a remoção da flora transitória, que são bactérias que vivem na superfície da pele.

A orientação faz parte de um documento divulgado pelo Cofen no dia 19 de janeiro, orientações de prevenção e controle para os profissionais de Enfermagem que atuarão na vacinação contra a Covid-19. Entre elas está a não obrigatoriedade do uso das luvas na vacinação.