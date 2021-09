Vanderlei Macris e Maria Giovana se posicionam a favor da democracia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em lados opostos da política americanense, o deputado Vanderlei Macris(PSDB) e a ex-vereadora Maria Giovana(PDT) se posicionaram a favor da democracia no país.

Em postagem nas redes sociais, ambos defenderam os limites estabelecidos na Constituição Federal.

“Um país nunca avançará quando seu presidente ameaça os demais poderes. Não tem capacidade para dialogar, articular, e deixa sua população sem nenhum poder de compra. Quando se argumenta que fuzil é mais importante que o feijão, é porque a incompetência está fincada no Planalto”, declarou Vanderlei.

A presidente do PDT de Americana compartilhou uma matéria sobre o ataque do presidente Bolsonaro contra as instituições seguida de um comentário. “É essencial para nossa democracia o respeito mútuo entre os três poderes. Cada um tem sua importância e todos precisam agir dentro dos limites definidos pela Constituição”, disse a pedetista em uma postagem no Facebook.

Ontem, durante as manifestações do 7 de setembro, Bolsonaro discursou contra ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral e disse que não irá cumprir ordens do Ministro Alexandre de Moraes.