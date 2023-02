Velório de motociclista é adiado após mãe ter princípio de infarto ao saber da morte

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A mãe do motociclista morto na noite desta sexta-feira(17), após ser atropelado por um caminhão, na Rua Fernando de Camargo, no centro de Americana, teve um princípio de infarto ao receber a notícia do filho.

De acordo com informações obtidas pelo Portal de Americana, a mulher foi internada às pressas. O velório que estava marcado para acontecer neste sábado, foi transferido para amanhã.

Marcos Roberto de Barros, de 38 anos, morreu após ser atingido por um caminhão que fez uma conversão proibida, no cruzamento das Ruas Rio Branco e Fernando Camargo. O motorista do caminhão, que não era habilitado para a categoria, recusou o teste do bafômetro.

Ainda de acordo com familiares, a mãe deve receber alta para ir até o velório de Marcos. A cerimônia deve ser realizada a partir das 7h, no Cemitério da Saudade.

