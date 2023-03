Vereador de SBO divulga munícipes plantando árvores em buracos na rua, mas imagem é de Valinhos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador de Santa Bárbara d’Oeste, Celso Ávila (PV), divulgou uma foto em suas redes sociais ao tentar criticar a prefeitura em relação a buracos em uma via pública. O parlamentar, contudo, não esclarece que tal foto não é da cidade.

Na publicação, feita há quatro dias, o vereador traz uma foto em que populares plantam bananeiras em dois buracos no meio da rua. No entanto, a publicação, que atingiu 138 curtidas e 42 comentários, não é de Santa Bárbara d’Oeste. Trata-se de uma foto da Rua Santarén, no bairro Parque Portugal, na cidade de Valinhos, publicada na data de 7 de março de 2019 pelo Portal Folha Notícias.



O parlamentar afirma ter recebido a foto de uma seguidora, mas não se deu ao trabalho de ir verificar o fato. Nos comentários, as pessoas perguntam se a imagem é de Santa Bárbara d’Oeste e a mulher que teria enviado a foto afirma que “sim”.

