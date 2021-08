Vereador propõe dia municipal de homenagem aos sobreviventes e vítimas da covid-19 em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Marcos Caetano(PL), protocolou na Câmara Municipal de Americana um projeto de lei que Institui o Dia Municipal em homenagem aos sobreviventes, familiares e vítimas do covid-19.

De acordo com o vereador, o dia 26 de fevereiro deverá ser instituído como o dia para a homenagem por ter sido a data do primeiro caso de covid-19 no país

O projeto que só conta com quatro artigos, traz poucas informações sobre a forma que ocorrerá a celebração na cidade.

“Para a realização do “Dia Municipal em homenagem aos sobreviventes, familiares e vítimas do covid-19” podem ser realizadas atividades que lembrem essas pessoas”, diz o artigo terceiro.

O projeto seguirá em tramitação nas comissões internas da câmara.