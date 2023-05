Vereadores de Santa Bárbara aprovam aumento de 72% dos seus salários

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os vereadores da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste tomaram uma decisão controversa nesta terça-feira (9) ao aprovar, em uma votação relâmpago, um aumento de 72% em seus subsídios para a próxima legislatura.

Em menos de 30 segundos, os vereadores votaram unanimemente a favor do projeto de resolução da Mesa Diretora, composta pelos vereadores Paulo Monaro (MDB), Reinaldo Casimiro (Podemos), Celso Ávila (PV) e Jesus Vendedor (Avante). O projeto prevê que os salários dos vereadores passem de R$ 8.966,82 para R$ 15.422,93, representando um acréscimo de aproximadamente 72% em relação ao valor atual.

