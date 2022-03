Vereadores discutem projeto para permitir ação conjunta de guardas municipais nas cidades da região

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Thiago Brochi (PSDB), presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Americana, reuniu-se nesta sexta-feira (25) no plenário com parlamentares e representantes de cidades da região para discutir a apresentação de projeto de lei, nos municípios, permitindo ao Poder Executivo celebrar convênio para a utilização recíproca dos serviços das guardas civis municipais.

A reunião teve a participação da vereadora Doutora Rosângela Gallardo (Cidadania), integrante da Comissão de Segurança Pública, assim como a assessoria do vereador Leco Soares (Podemos), o terceiro integrante da comissão. Também compareceu à ocasião o inspetor da Gama (Guarda Municipal de Americana), José Wendeo, representando na ocasião o diretor-comandante, Marco Aurélio da Silva.

Participaram ainda o chefe de gabinete e de Segurança Pública em Nova Odessa, coronel Carlos Eduardo Fanti, o vereador novaodessense Cabo Natal, o vereador de Santa Bárbara d’Oeste e guarda municipal em Paulínia, Eliel Miranda, o vereador Cabo Paranhos, de Monte Mor, o vereador por Artur Nogueira, Tenente Marcelo Ribeiro, e os GCMs Ivan Galter Barbosa (de Nova Odessa) e Thiago Sabino de Souza (Americana).

Durante a reunião, Brochi lembrou que a lei municipal nº 6.016/2017 trata do assunto em Americana. No entanto, o convênio não chegou a ser celebrado e a ideia dos participantes da reunião é propor algo conjunto e mais abrangente, que possa ser utilizado nos municípios vizinhos ao mesmo tempo. Dessa maneira, a corporação de uma cidade pode atender ocorrências próximas da divisa com outra, sem incorrer em problemas jurídicos.

“Queremos avançar com o convênio, para poder implantar essa medida que faz toda a diferença na segurança pública dos municípios”, destacou Brochi. Segundo o parlamentar, a medida fortalece o patrulhamento no combate à criminalidade. “O objetivo é permitir a ação das Guardas Municipais por entre as divisas das cidades”, frisa.

A vereadora Dra. Rosângela ressaltou a mobilização do grupo. “Esse intercâmbio é de extrema valia, criando uma proteção jurídica para as Guardas Municipais atuarem fora de suas jurisdições em determinadas ocorrências”, acrescenta. “Essa interatividade entre os municípios é essencial”, cita o parlamentar Cabo Natal.

Para o comandante da Segurança Municipal em Nova Odessa, a movimentação dos entes políticos é necessária. “A união com as demais forças próximas é de suma importância”, reforça coronel Fanti. O inspetor Wendeo também apoia a iniciativa. “A lei ajudará com embasamento para unir as forças no trabalho conjunto. E quem ganha é a população”, completa.