15 anos: Chico relembra morte de Waldemar Tebaldi

Completou nesta sexta-feira(15), 15 anos da morte do ex-prefeito de Americana, Waldemar Tebaldi. Um dos políticos mais importantes da história da cidade, Tebladi foi lembrado pelo atual prefeito, Chico Sardelli em uma mensagem nas redes sociais.

“Há 15 anos perdemos o eterno prefeito Waldemar Tebaldi, que se foi deixando um importante legado de humanidade e humildade no trato com todos. Com ele aprendi a ouvir mais do que falar, principalmente os mais velhos e mais experientes”, disse o Chico.

“Hoje prefeito vejo a imensa responsabilidade que ele teve, a de administrar Americana. Que Deus nos dê sabedoria para seguirmos sempre com o mesmo compromisso que Dr. Tebaldi teve com os americanenses”, finalizou o prefeito.

Tebaldi foi prefeito de Americana em quatro oportunidades: de 1977 a 1983, de 1989 a 1992, de 1997 a 2000 e de 2001 a 2004. O político que dá nome ao principal hospital da cidade morreu no dia 15 de janeiro de 2006