Guarda Municipal e Vigilância Sanitária realizam fiscalização de bares

A Guarda Municipal de Americana e a Vigilância Sanitária realizaram, na noite desta quinta-feira (14/1), ação de fiscalização a estabelecimentos comerciais que estavam descumprindo o decreto estadual que determina que a cidade está na fase amarela do Plano São Paulo.

Durante a ação, foram flagrados dez bares nos bairros Werner Plaas, São Manoel, São Vito, Jardim da Paz, Jardim dos Lírios, Cidade Jardim e Jardim Paulista, que atuavam em desacordo com a legislação, principalmente quanto ao número de frequentadores permitido. Todos foram orientados e notificados a seguir as determinações do plano.