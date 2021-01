O governo do estado de São Paulo atualizou na tarde desta sexta-feira(15), o faseamento do Plano São Paulo. Americana permaneceu na fase amarela com a região de Campinas.

Na fase amarela é permitido o funcionamento de todas as atividades com capacidade de 40% de ocupação, com até 10 horas por dias. Bares devem funcionar até às 20horas.

A atualização que aconteceria no dia 5 de fevereiro foi antecipada por conta do aumento da casos. Piracicaba regrediu e foi para a fase laranja.