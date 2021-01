Motorista colide contra poste nas ‘três pistas’ em Americana

Um motorista colidiu contra um poste de iluminação na Av. Antônio Pinto Duarte, em Americana, na manhã desta sexta-feira(15). O acidente aconteceu por volta das 7h50.

O carro, modelo gol, seguia pela via quando o carro sofreu uma pane mecânica. Sem controle do veículo ele bateu contra o poste central da vida. No momento do acidente chovia na avenida.

De acordo com o corpo de bombeiros, a passageira do carro foi socorrida com dores no tórax por conta do impacto do cinto de segurança.

Ela foi encaminhada para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e permaneceu sob cuidados.