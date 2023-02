Em áudio, vereador Dr. Daniel teria chamado o Promotor de Justiça de “Bonamerd*”

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em um áudio vazado de um grupo de WhatsApp e atribuído ao vereador Dr. Daniel Cardoso(PDT), o parlamentar teria se referido ao promotor de Justiça de Americana, Sergio Claro Buonamici, como “Bonamerda”.

A mensagem de áudio foi enviada em um grupo de mensagens no aplicativo. O Portal de Americana teve acesso a gravação em que a voz apresenta verossimilhança com a do pedetista.

“É, realmente (tosse), se o Bonamerda arquivou isso aí, vai ficar feio pra ele, né? Pô, olha aí, arquivando coisa de bandidão”, diz o autor da gravação. O contexto da conversa é desconhecido, mas uma fonte ouvida pelo Portal afirma que a mensagem foi enviada em reação a um arquivamento de denúncia promovido pelo promotor.

Procurado pelo Portal de Americana para comentar o caso e confirmar a autoria do áudio, o vereador não respondeu as mensagens. A reportagem não conseguiu contato com o promotor. O espaço segue aberto para ambos.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)