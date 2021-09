Americana aplica 3.224 doses de vacinas contra a Covid-19 nesta segunda-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana aplicou, nesta segunda-feira (13), 3.224 doses de vacinas contra a Covid-19. Foram vacinadas 768 pessoas com a primeira dose, 2.328 com a segunda dose e 128 com a terceira dose.

Receberam a primeira dose uma pessoa portadora de comorbidade, 657 adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, oito idosos, três gestantes, um profissional de saúde e 98 pessoas da população em geral.

A segunda dose foi aplicada em 127 pessoas portadoras de comorbidade, 56 idosos, oito profissionais de saúde, 83 profissionais da Educação, 28 gestantes, 24 portadores de deficiência permanente e 2.002 pessoas da população em geral.

A terceira dose foi aplicada em 128 idosos com 85 anos ou mais.

O total de doses aplicadas é de 297.960, sendo 184.256 da primeira dose, 107.161 da segunda, 6.067 de dose única e 476 da terceira dose.

Nesta terça-feira (14), a vacinação prossegue com as aplicações de primeira, segunda e terceira doses.

O agendamento deve ser feito pelo site www.saudeamericana.com.br