Americana assina convênio para remodelação do portal de entrada da cidade

O prefeito Chico Sardelli conquistou investimentos no valor de R$ 25 milhões para obras de recapeamento asfáltico, pavimentação e remodelação viária no Portal de entrada da cidade. Com os deputados Vanderlei Macris (federal) e André do Prado (estadual), o prefeito recebeu a informação do crédito junto ao Desenvolve-SP, nesta segunda-feira (4), em reunião na sede do órgão, com o presidente, Sérgio Gusmão e equipe.

“São investimentos importantes para a cidade. Agradeço os deputados Vanderlei Macris e André do Prado que ajudaram o nosso município a obter esse crédito que será usado em obras de recapeamento, pavimentação e remodelação da área do Portal”, disse o prefeito Chico Sardelli. “Nossa gratidão a todos que se empenharam para mais esses investimentos em nosso município, que vão beneficiar diretamente a qualidade de vida da nossa população”, completou.

O deputado Vanderlei Macris destacou a importância da união de esforços para a conquista dos recursos. “Importante destacar a união de esforços em favor da cidade, que tem gerado frutos extraordinários para a população. Americana cada vez mais tem alcançado conquistas e recursos importantes, e a abertura deste crédito na Desenvolve SP é mais um avanço que fico feliz em ter contribuído”, disse Macris.

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, destacou as obras que serão executadas. “Com os investimentos, várias ruas esquecidas há décadas receberão as melhorias da pavimentação, obra importante para os moradores. Já o recapeamento vai reforçar a manutenção em diversas avenidas e trechos mais críticos do município, melhorando o asfalto como um todo. Tem ainda a remodelação no Portal, que faz parte da atualização do sistema viário que está sendo feito na cidade. Haverá uma adequação do trânsito no local para promover a segurança dos pedestres e dos motoristas. É uma região de Americana que dá acesso à entrada principal da cidade, a vários bairros, comércios e indústrias. É um polo de compra bastante importante para a população”, disse Adriano.

Ao todo, serão destinados R$ 16 milhões para obras de recapeamento de várias ruas da cidade, que ainda estão sendo definidas, totalizando aproximadamente 200 mil metros quadrados; R$ 5 milhões para pavimentação de trechos da Avenida Afonso Pansan, Avenida Letícia Cia Boer, na Vila Bertine, Avenida Marginal ao Córrego Santa Angélica, entre a Avenida Bandeirantes e Rua Maranhão, Ruas Narciso Faggion, João Cibim, Wilton Rosa, Arthur Vaz de Lima, Agostinho Piloto, todas na região da Chácara Lucilia.

Já na remodelação da região do Portal de entrada da cidade serão investidos R$ 4 milhões em melhorias. De acordo com a Sosu, será executada a remodelação da geometria da rotatória, instalação de três conjuntos semafóricos, iluminação pública, pavimentação asfáltica dos trechos que atualmente são canteiros, recapeamento asfáltico das Avenidas São Gabriel, Antonio Pinto Duarte e Orlando Dei Santi, no trecho que compreende as obras, passeio público, acessibilidade e execução de rede de drenagem.

Após o anúncio dos investimentos, a prefeitura, por meio das Secretarias de Gestão de Convênios, de Fazenda e de Obras e Serviços Urbanos, está realizando o andamento do processo com a fase de documentação e definição dos detalhes dos projetos.

Segundo a Sosu, a prefeitura deverá abrir licitação já nos próximos dias para as obras de recapeamento e remodelação do Portal.