Americana atinge nível de excelência em gestão fiscal

Americana atingiu o nível de excelência no Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), que avaliou 5.240 municípios brasileiros. O estudo realizado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro levou em conta dados estatísticos de 2022. Americana apresentou índice de 0,8135 – a metodologia da pesquisa estabelece que notas acima de 0,8 indicam nível de excelência.

O IFGF é composto por quatro indicadores: autonomia, que é a capacidade de financiar a estrutura administrativa; gastos com pessoal, que significa o grau de rigidez do orçamento; liquidez, que trata do cumprimento das obrigações financeiras das prefeituras; e investimentos, que é a capacidade de gerar bem-estar e competitividade.

“Os índices demonstram que estamos no caminho certo. Sempre administramos com responsabilidade, atendendo as demandas da população com os pés no chão, olhando as necessidades da cidade sem perder de vista a transparência e a boa gestão dos recursos públicos”, salienta o prefeito Chico Sardelli.

A análise dos dados em perspectiva reforça a evolução positiva dos índices. No quesito gasto com pessoal, por exemplo, a nota recebida em 2013 foi de 0,1182, o que demonstrava alto comprometimento da receita no pagamento ao funcionalismo público. Em 2022, o índice ficou acima de 0,8, atingindo o nível de excelência constatado em outros indicadores. No item liquidez, em 2019 a nota foi de 0,5397. Já em 2022, o índice saltou para 0,8790.

“Os resultados da pesquisa são bem incisivos e demonstram o quanto a gestão fiscal de Americana melhorou nos últimos anos graças às escolhas responsáveis do prefeito Chico Sardelli e dos demais gestores que fazem parte da administração”, destaca o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

O desempenho da gestão fiscal impacta diretamente os resultados a serem obtidos em todas as outras áreas de atuação do serviço público, com reflexos nos setores da saúde, educação, obras e demais investimentos em benefício da população.

“É um círculo virtuoso, cuja conformação deve ser objeto de constante busca e aprimoramento. Por estes motivos, a preocupação do prefeito Chico Sardelli em manter o trabalho coordenado de todos os agentes públicos, na atuação conjunta das áreas de planejamento, administrativa e financeira, está sempre presente em prol da comunidade”, afirma a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.