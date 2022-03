Americana começa a vacinar crianças contra a Covid-19 nas escolas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana começa, a partir do dia 21 de março, a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 6 a 11 anos, matriculadas nos Cieps (Centros Integrados de Educação Pública) do município. A estratégia foi definida pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, em reunião realizada na sexta-feira (11), com a participação do secretário da pasta Vinicius Ghizini e da coordenadora da Vigilância Epidemiológica, enfermeira Carla Brito. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal no público infantil que está abaixo do esperado para essa camada da população.

Inicialmente serão vacinadas, com a primeira dose, 485 crianças matriculadas nos Cieps dos bairros Jaguari, Antônio Zanaga, São Jerônimo e Cidade Jardim. No entanto, o objetivo das secretarias é que a vacinação se estenda gradualmente para as outras unidades municipais de ensino.



A vacina será aplicada por uma equipe fixa da Saúde, que se deslocará em cada Ciep, conforme os dias programados. Cada unidade de ensino encaminhou comunicado aos pais e estes poderão acompanhar a vacinação, porém, não é obrigatório. A vacina será aplicada próximo do horário de saída dos alunos.

Para receber a vacina os alunos deverão apresentar a carteira de vacinação de rotina da infância, CPF ou Cartão SUS, RG ou a certidão de nascimento, além do Termo de Assentimento assinado pelos pais, já encaminhado previamente.