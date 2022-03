Escola Meu Dever de Casa oferece reforço escolar da Alfabetização ao Ensino Médio

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Seu filho está com dificuldade na escola? Conheça o Meu Dever de casa, escola que oferece reforço escolar da Alfabetização ao Ensino Médio. Com Metodologia exclusiva, a Meu Dever de Casa ensina seu filho a estudar.

No Meu Dever de Casa, todos os alunos realizam uma avaliação diagnóstica antes de começarem os estudos em nossa unidade. Para as crianças que necessitam de apoio à alfabetização, oferecemos sessões de estudos semanais e os grupos são compostos de até 3 crianças por horário. O intuito é de reforçar os conteúdos propostos pela escola regular, com o apoio do nosso material de alfabetização, que contempla português e matemática, auxiliando no desenvolvimento pleno das competências básicas desta fase.

Já para os adolescentes, após a sessão diagnóstica, montamos um plano de estudos personalizado, facilitando assim, a organização nos estudos escolares e a realização das tarefas de casa. Durante as sessões, todas as atividades são individuais, cada criança/adolescente no seu tempo e com sua necessidade específica, ou seguir um dos cursos extras da grade: matemática, interpretação textual, redação, caligrafia e etc.

Todas as atividades são supervisionadas por um monitor de exatas ou de humanas, que as auxilia em suas dúvidas e conduz as sessões, utilizando as técnicas exclusivas da escola, a um processo de estudo independente e muito mais eficaz. Na Escola de Apoio Meu Dever de Casa, os alunos aprendem a estudar.

Os planos variam de acordo com a necessidade de cada aluno, curso obtido ou carga horária semanal das sessões.

Entre em contato e marque uma Sessão Experimental de Estudos gratuita e veja como o rendimento dos estudos de seu filho pode melhorar.

