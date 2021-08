Americana começa vacinar adolescentes de 12 anos com comorbidades nesta quarta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana vai iniciar, nesta quarta-feira (18), a vacinação contra a Covid-19 nos adolescentes portadores de comorbidade, gestantes ou puérperas e deficientes permanentes, com idade entre 12 e 17 anos. O município recebeu 852 doses de vacinas específicas para esse público, enquanto aguarda a chegada de novas remessas para ampliar a cobertura entre os adolescentes.

No ato da vacinação os menores devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis legais e apresentar CPF ou Cartão SUS, a carteira de vacinação e um comprovante de endereço em nome dos pais ou seus responsáveis legais. Na ausência de um responsável presencialmente, o adolescente deverá levar um termo de consentimento preenchido e assinado pelo responsável legal. Para obter o termo, ele deverá procurar uma unidade básica de saúde ou acessar o site Secretaria de Saúde.

A comprovação das comorbidades (ver relação abaixo), que são as mesmas do público adulto, deverá ser feita por meio de receitas, relatórios médicos e laudos detalhados sobre a doença, sendo que os pais (ou responsáveis) deverão assinar um termo comprovando sua veracidade. Com exceção das receitas médicas, os demais documentos ficarão retidos na unidade em que a vacina for aplicada.

O agendamento para esse grupo já está disponível pelo site www.saudeamericana.com.br

Nesta quarta-feira (18) o esquema vacinal será o seguinte:

Primeira dose:

Receberão a primeira dose, pessoas portadoras de comorbidades, gestantes e puérperas, profissionais da Educação e portadores de deficiência permanente, todos com 18 anos ou mais; adolescentes portadores de comorbidade, gestantes ou puérperas e deficientes permanentes, com idade entre 16 e 17 anos e moradores com 18 anos ou mais.

Segunda dose:

A segunda dose está sendo aplicada na população em geral, de acordo com o prazo determinado pelo imunizante recebido na primeira aplicação, conforme anotação no cartão de vacinação.

Abaixo, a relação das comorbidades contempladas:

Diabetes Mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão arterial resistente (HAR)

Hipertensão arterial estágio 3

Hipertensão arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade

Insuficiência cardíaca (ICC)

Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênitas no adulto

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados

Doença neurológica crônica

Doença renal crônica

Imunossuprimidos (Portadores de HIV, transplantados, pacientes oncológicos, entre outros…)

Hemoglobinopatias graves

Obesidade mórbida

Síndrome de Down

Cirrose hepática