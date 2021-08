Americana ganha prêmio por programa de retomada econômica

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O projeto Comitê de Retomada Econômica de Americana, lançado pelo prefeito Chico Sardelli em abril deste ano, ganhou nesta sexta-feira (13) o prêmio de melhor programa de geração de emprego e renda do estado do concurso “Boas práticas”, da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, no tema “Mitigar os impactos da pandemia na pobreza e na geração de emprego e renda”. O prefeito Chico Sardelli participou do anúncio, no Palácio dos Bandeirantes, acompanhado do secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros. A premiação destinará R$ 350 mil para investimentos no Desenvolvimento Econômico da cidade.

“Estou muito feliz hoje com a premiação, o reconhecimento e a conquista do nosso projeto de retomada econômica. Americana começa a tomar o rumo certo. Parabenizo a todos que trabalharam para que este projeto fosse viável e chegasse em primeiro lugar do estado de São Paulo, principalmente o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, que tem feito um trabalho muito bom à frente da prefeitura. Americana que ganha com isso, além do reconhecimento, tem o prêmio de R$350 mil pelo primeiro lugar, um convênio do governo do Estado para a pasta do Desenvolvimento Econômico. Vamos trabalhar para sermos reconhecidos em outros campos também. Parabéns, Americana”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros, ressaltou a importância da premiação. “É um prazer muito grande receber o prêmio de melhor programa de desenvolvimento econômico do estado de são Paulo. É o resultado de um trabalho que o prefeito Chico Sardelli sempre pediu, para que a gente fosse rápido, assertivo, tendo em vista a pandemia e muitas questões a revolver. É um reconhecimento do nosso trabalho e quem ganha é Americana”, disse Rafael.