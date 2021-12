Americana obtém 4º lugar no Estado em desenvolvimento e qualidade de vida

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana foi reconhecida, mais uma vez, pela sua qualidade de vida e recebeu um prêmio nesta quinta-feira (2) concedido pelo Núcleo de Estudos das Cidades (NEC), integrado por professores da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de São Carlos (Ufscar) e Fatec. Estiveram presentes na cerimônia de premiação os secretários adjuntos de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, e de Convênios, Vinícius Zerbetto, que representaram o prefeito Chico Sardelli.

Devido ao nível de desenvolvimento alcançado, o município de Americana ficou entre os oito melhores dentre as 41 maiores cidades do Estado de São Paulo, ou seja, aquelas que possuem mais 200 mil habitantes.

No ranking geral, Americana obteve 8,53 pontos, ficando em 4º lugar no Estado e 2º na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Fazem parte do ranking das oito melhores cidades Jundiaí (1º lugar), Indaiatuba (2º), Piracicaba (3º), Americana (4º), São Carlos (5º), São José do Rio Preto (6º), Franca (7º) e Ribeirão Preto (8º).

Para elaborar o ranking, os pesquisadores levaram em consideração áreas como Saúde, Educação, Segurança, Mobilidade, Economia e Finanças Públicas. No quesito Saúde, analisaram a taxa de mortalidade infantil, longevidade e taxa de mortes por Covid-19. Na Educação, focaram em desenvolvimento da educação básica (Ideb) e nível de escolaridade.

A questão da Segurança tomou como parâmetro o índice de exposição a crimes violentos (IECV); e em Mobilidade foram analisadas a taxa de motorização, a mortalidade no trânsito e a tarifa do transporte coletivo.

O PIB per capita, o valor médio do salário formal, a porcentagem da população ocupada e o parâmetro de riqueza do Índice Paulista de Responsabilidade Social compuseram o item Economia; e receita per capita e resultado da execução orçamentária, o item Receitas Públicas.

“Americana é realmente uma cidade maravilhosa para se viver. Fico fiz com a conquista do prêmio, este é o reconhecimento de um trabalho sério buscando sempre mais qualidade de vida para as famílias americanenses”, disse o prefeito de Americana, Chico Sardelli.

“Esse ranking foi criado por instituições muito sérias e respeitadas, que são a USP, a UFSCar e a Fatec, e levou em consideração índices muito bem consolidados de estrutura e desempenho dos setores essenciais dos municípios. É uma felicidade muito grande saber que Americana está entre os melhores municípios para se viver, e isso também nos traz muita responsabilidade de continuar trabalhando muito forte para que não só possamos manter nossa boa posição nesses rankings, como também melhorar e subir ainda mais o nível de qualidade. Quem mais ganha com isso é nossa população, e é isso que nosso prefeito Chico Sardelli mais quer”, avaliou o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

“Nosso município vem se destacando no cenário regional, estadual e nacional. O reconhecimento por meio de prêmios demonstra que o trabalho que vem sendo feito pela gestão do prefeito Chico está permitindo nossa cidade avançar e melhorar a qualidade de vida da nossa população nos mais variados aspectos. É uma somatória de esforços, a união entre as ações dos diversos setores que permitem resultados assim”, afirmou o secretário adjunto de Convênios, Vinicius Zerbetto.