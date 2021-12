Macris comemora investimentos para Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Santa Bárbara d’Oeste comemora 203 anos neste mês de dezembro, e o deputado federal Vanderlei Macris destacou as conquistas como representante da cidade no mandato atual.

Somente para saúde foram cerca de R$ 4 milhões em repasses. O parlamentar conquistou R$ 1,2 milhão para custeio, pagos em 2019. Investimentos extras que colaboraram com o município para o atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em 2020, ano que teve início a pandemia, Macris indicou R$ 2 milhões para combate à Covid. Os recursos foram repassados pelo Ministério da Saúde para a Prefeitura para contratação de profissionais da saúde, aquisição de equipamentos, aquisição de medicamentos, entre outros.

“A prioridade do meu mandato é saúde, e nesse momento tão desafiador da pandemia, fiquei muito satisfeito em poder contribuir com este montante para garantir qualidade no atendimento da população, disse Macris.

Em abril deste ano, o prefeito Rafael Piovezan destacou em suas redes sociais aquisição de uma ambulância UTI Movel garantida com emenda do deputado regional. "Em nome dos barbarenses, agradeço ao deputado federal Vanderlei Macris pela emenda parlamentar que nos ajudou nesta conquista", divulgou o chefe do executivo barbadense.

Ainda em 2021, Macris conquistou R$ 500 mil para custeio de postos de saúde, destinados ao atendimentos das unidades nos bairros.

Habitação

O deputado federal Vanderlei Macris também participou da luta pela inclusão de Santa Barbara no Programa Vida Longa, que contempla a construção de 28 moradias populares para idosos de baixa renda no município. As obras iniciadas em maio estão em andamento.

Hospital Veterinario Régional

Macris também anunciou este ano Santa Bárbara como sede regional da clínica veterinária Meu Pet. Um hospital público para atendimento de cães e gatos e que oferecerá consultas, exames, cirurgias, além de política de adoção. O investimento para a construção da unidade e aquisição de equipamentos será de R$ 5 milhões.

Social

As entidades tem um papel fundamental de atendimento à população que mais precisa, e o deputado Vanderlei Macris destinou R$200 mil, sendo R$ 100 mil para a Instituição Vinde a luz e R$ 100 mil para o Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição de Santa Bárbara d’Oeste, emendas pagas em outubro deste ano.