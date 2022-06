Americana recebe 20 ônibus 0km

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, recebeu oficialmente, nesta segunda-feira (20), 20 novos ônibus 0km da Sou Americana para substituição de parte da frota atual, que realiza o transporte público coletivo do município. Mesmo com a manutenção da tarifa em R$4,70, a população de Americana vai contar com o que existe de mais moderno: todos os veículos possuem ar-condicionado; poltrona conforto; GPS; USB e Wi-Fi gratuito, além de acessibilidade para pessoas com deficiência.

A tarifa possui o mesmo valor desde dezembro de 2019 e, no mês passado, o prefeito garantiu a manutenção. “Estamos mantendo o valor da tarifa e cobramos da empresa melhorias no serviço oferecido. O resultado é a chegada desses vinte novos veículos, que trazem mais conforto para o transporte público da nossa população”, ressaltou Chico.

Os novos ônibus começam a circular imediatamente em linhas diversas, atendendo todo o município.