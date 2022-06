Consumidores que se sentirem enganados pelo ‘Domingo da Família” devem registrar reclamação no Procon

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os consumidores que se sentirem lesados pela divulgação do Domingo da Família São Vicente”, na Festa do Peão de Americana, poderão registrar sua reclamação no Procon ( Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor) de Americana para possível reembolso dos valores pagos.

Conforme o Portal de Americana mostrou nesta segunda-feira(20), a Festa do Peão divulgou que nos “Domingos da Família São Vicente” os frequentadores da arena poderiam acessar a “Área VIP American Prime”, uma espécie de camarote que foi criado no local da extinta arquibancada. A festa alegou uma ‘mudança de conceito’ e o acesso ao camarote não aconteceu (Leia mais aqui)

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, os consumidores que se sentirem lesados deverão registrar a reclamação no órgão, preferencialmente de forma pessoal ou através do “Central de Atendimento Digital” pelo site www.americana.sp.gov.br.

O Procon sugere que o consumidor junte as informações divulgadas com o que foi prometido publicamente sobre o acesso ao camarote para poder embasar a alegação. “Quanto ao pedido final de devolução de valores, vai depender de vários fatores, que serão analisados após a resposta da organização”, informou o órgão ao Portal.

Procurado, o Supermercados São Vicente não se pronunciou sobre sua eventual responsabilidade no evento.