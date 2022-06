Prefeito Chico e deputado Macris entregam veículos à APAE e aos CRAS

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana e os CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) contam agora com dois novos veículos para os serviços prestados na cidade. A novidade vai agilizar os atendimentos às famílias que necessitam desse tipo de assistência.

As novas viaturas foram entregues pelo prefeito Chico Sardelli e pelo deputado federal Vanderlei Macris, juntamente com os secretários de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto, e de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

“Estou muito feliz em poder fazer parte da entrega dos veículos para que sejam utilizados pela APAE, no trabalho desenvolvido no Centro Dia, e nos serviços prestados à população por meio dos CRAS. O deputado federal Vanderlei Macris não tem medido esforços para intermediar recursos para a nossa cidade, em busca de auxiliar as áreas prioritárias, com os investimentos na Saúde, Assistência Social e outras áreas importantes também, como Esportes. A APAE realiza um trabalho fundamental na cidade, atendendo e cuidando das pessoas com deficiência e idosas. Parabenizo o deputado Macris pela iniciativa, à APAE pela conquista e à secretária Juliani à frente dos trabalhos na Assistência Social da nossa cidade”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Os veículos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do deputado Macris, no valor de R$200 mil, do governo federal, destinados à estruturação do SUAS – Sistema Único de Assistência Social.

O deputado federal Vanderlei Macris ressaltou a importância da parceria com a Prefeitura, com o prefeito Chico Sardelli, e com a APAE: “É importante essa parceria, que precisa continuar para a cidade de Americana. Esse esforço conjunto do nosso mandato com o prefeito Chico Sardelli, a APAE, por meio do presidente Roberto, secretários Juliani e Zerbetto, propicia essa oportunidade. As entidades fazem um trabalho muito importante e podem sempre contar com nosso trabalho. Parabéns Americana pela conquista”, disse Vanderlei Macris.

O presidente da APAE, Roberto Cullen Dellapiazza, agradeceu o recebimento do veículo para fortalecer as ações da entidade na cidade. “É com muita alegria que a APAE recebe esse novo recurso para melhorar ainda mais o trabalho que já é realizado na cidade. Em nome das 1.300 famílias atendidas pela APAE e dos 135 funcionários, agradecemos a iniciativa do deputado Vanderlei Macris e do prefeito Chico Sardelli”, disse Roberto.