Americana registra mais um óbito por Covid-19

Foto: Will Moreira/PA

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta segunda-feira (18) que foi registrado mais um óbito por Covid-19, sendo um homem de 74 anos, morador do bairro Jardim dos Lírios, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 10 de janeiro. Ele sofria de problemas cardiológicos e também era renal crônico.

Novos positivos

O boletim atualizado trouxe ainda 115 novos resultados positivos de Covid-19, 67 após realização de exames PCR e 48 após realização de testes rápidos.

Novos suspeitos

Americana também registrou 4 novos casos suspeitos de Covid-19, sendo todos de pacientes internados aguardando resultados de exames.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 9.859 casos positivos, sendo 9 internados, 236 óbitos, 219 em isolamento domiciliar e 9.395 recuperados; 64 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo todos pacientes internados em hospitais. Além disso, o município contabiliza agora 15.864 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.