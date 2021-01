Americana usará a vacina CoronaVac, afirma secretário

Americana incia no dia 25 de janeiro a vacinação contra a Covid-19. A informação foi confirmada pelo Secretário de Saúde, Danilo Oliveira.

De acordo com o chefe da pasta, incialmente, Americana adotará a vacina CoronaVac, do Instituto Butantan que será fornecida pelo governo do estado.

Assim que a vacina de Oxford esteja disponível através do plano nacional, Americana também fará o uso.

“A meta é imunizar 100% da população. Infelizmente existe uma onda de fake news e a gente precisa da imprensa pra combater”, disse o secretário.