Vacinação em Americana começa no dia 25 de janeiro

Americana lançou nesta quarta-feira (13) o plano de vacinação contra Covid-19, que irá contemplar inicialmente os profissionais de saúde e a população idosa do município. Durante coletiva de imprensa, o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, acompanhado do prefeito, Chico Sardelli e do vice-prefeito, Odir Demarchi, detalhou a campanha que será feita com base no plano do governo estadual, mas adaptada à realidade local. A vacinação irá ocorrer em sete pontos fixos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h e aos sábados em sistema drive thru, das 8h às 17h, além de dois postos volantes para as instituições de longa permanência para idosos e pacientes acamados (ver quadros).

De acordo a Secretaria de Saúde, em Americana existem 3.738 profissionais de saúde em atividade e uma população aproximada de 32 mil idosos. A meta da campanha é vacinar 100% desses grupos populacionais. Em relação aos profissionais de saúde, por enquanto não está prevista pelo Estado a vacina para os que trabalham em consultórios e clínicas particulares, o que deverá ocorrer em outro momento. Tanto nos hospitais quanto nas unidades básicas e de pronto-atendimento, a vacinação será efetuada pelos próprios profissionais que atuam nas instituições.

O prefeito Chico Sardelli, destacou que a cidade está preparada e que espera pelo sucesso da vacinação. “Estamos na expectativa de sucesso deste plano de imunização que pretende garantir a segurança e a saúde dos americanenses. Esta é a primeira fase da vacinação e quero ressaltar que estamos preparados para atender todo o público-alvo, sem necessidade de aglomeração nos postos de vacinação”, destacou.

“Americana está totalmente preparada para conduzir a campanha de vacinação contra a Covid. Nós esperamos que, tão logo chegue a vacina, a população correspondente ao público-alvo procure os postos, a adesão à campanha é fundamental nesse momento”, declarou o secretário Danilo.

Duas equipes volantes irão atender pacientes acamados assistidos pela UAD (Unidade de Atendimento Domiciliar) e os residentes das 25 ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos) do município. Essas equipes serão compostas por profissionais da UAD, Vigilância Epidemiológica e Estratégia Saúde da Família (ESF).

A campanha irá mobilizar cerca de 70 funcionários exclusivamente na ação, com apoio da Guarda Civil Municipal-GCM, Unidade de Transporte e Sistema Viário, Secretaria de Educação, Secretaria de Esportes e instituições particulares de ensino que têm contrato firmado para estágio nas diversas áreas da Secretaria de Saúde.

Em todos os pontos de vacinação haverá um fluxo independente, para evitar aglomerações. Os candidatos à vacina deverão observar as datas conforme o calendário e apresentar documento de identificação, como RG ou CPF e, preferencialmente, o cartão SUS.

Calendário:

Público 1ª Dose 2ª Dose População Profissionais de Saúde 25/01/2021 15/02/2021 3.738 Pessoas com 75 anos ou mais 08/02/2021 01/03/2021 9.209 Pessoas com 70 a 74 anos 15/02/2021 08/03/2021 5.849 Pessoas com 65 a 69 anos 22/02/2021 15/03/2021 7.100 Pessoas com 60 a 64 anos 01/03/2021 22/03/2021 9.842 TOTAL 35.738

Locais: das 8h às 19h (segunda a sexta-feira)

Unidade/Bairro Endereço UBS Parque Gramado Avenida da Amizade s/n (ao lado do Cemitério do Pq. Gramado) UBS Cillos (bairro São José) Avenida Cillos, nº 2.310 UBS São Vito Rua Vicente Caravieri, nº 300 UBS Vila Gallo Rua Quintino Bocaiúva, n° 1.250 ESF Praia Azul Rua Maranhão, nº 1.213 ESF Jardim Brasil Rua Benedito Aparecido Bertossi, nº 480 Drive thru na UBS Cillos Avenida Cillos, nº 2.310

Drive thru: das 8h às 17h (aos sábados)