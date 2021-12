Aniversário de 1 ano do Newsamba terá 16 atrações

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Acontece nesta quinta-feira(22), no Arena R3, em Americana, o aniversário do grupo de samba e pagode de Americana Newsamba.

Mais de 16 artistas regionais e grandes nomes do samba estarão presentes no evento que fecha o circuito Samba Arena do ano de 2021.

Seguindo os protocolos de capacidade em eventos o grupo que é querido por diversas personalidades do samba e apadrinhado pelo lateral da seleção brasileira Emerson Royal, convidam todos para comemorar o seu aniversário em uma linda roda de samba 360º que começa às 22h. Para reservas de bistrôs clique no link: https://bit.ly/3H8W2hl

Conheça a historia:

O ano era 2020 quando e July, André e Rafael Torrada decidiram criar um grupo musical que contribuísse para o cenário regional com bons sambas, muitos deles pouco executados nos tradicionais eventos. Pouco tempo depois, ainda na pandemia o Newsamba gravava sua live com convidados locais do samba e do sertanejo. A adesão de toda comunidade e empresários fez com que o registro tivesse alguns milhares de visualizações. Pouco tempo se passou e o grupo se viu na necessidade de ter outros integrantes e através de muita conversa, amizade e boas histórias, chegaram em 2021: Robson Cruz e Guizynho para compor o grupo. Apadrinhado pelo lateral-direito do Tottenham, Emerson Royal e empreendedores de Americana e região o grupo gravou um vídeo de celular tocando a música Condor, sucesso da banda Clave de Ases nos anos 90. Foi um verdadeiro sucesso, atingindo

marcas jamais vistas antes no cenário regional, pela primeira vez um grupo daqui esteve nas maiores contas e páginas do segmento. No total foram mais de 500 mil vizualizações, somando a página Trechos de Pagode com 1.4 milhões e o portal RRD Samba, que é o maior do youtube. ” Não esperávamos tanto de um vídeo sem nenhuma pretensão gravado na pista de skate do Jd. da Paz.” Disse Rafael Torrada cavaquinista e idealizador do conjunto musical. O Newsamba prevê gravar no início de janeiro de 2022 seu primeiro projeto autoral intitulado Newstalgia: pra lembrar e cantar. A ideia é ampliar aquilo que já deu certo com um vídeo de celular em uma produção profissional, contando com diversos convidados e músicas autorais.